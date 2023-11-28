عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير لـ الدولار عالميا بعد تصريح خطير من الفيدرالي الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي إلي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ مقابل ستة عملات رئيسية ليتداول عند أدنى مستوى لها منذ منتصف أغسطس.

البدء في خفض أسعار الفائدة

وتسارع الانخفاض بعد أن أشار كريستوفر والر، أحد أكثر صانعي السياسة تشددا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر ويمكن خفضها إذا استمر التضخم في التباطؤ.

وقال والر لمركز أبحاث معهد أمريكان إنتربرايز: "أنا واثق بشكل متزايد من أن السياسة في وضع جيد حاليا لإبطاء الاقتصاد وإعادة التضخم إلى [هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي] بنسبة 2 في المائة”.

وأضاف: "إذا رأينا استمرار التضخم لعدة أشهر أخرى-لا أعرف كم من الوقت قد يكون، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر..  يمكنك بعد ذلك البدء في خفض سعر الفائدة لمجرد انخفاض التضخم”.

وتابع: "لا يوجد سبب للقول بأنك ستبقي [المعدلات] مرتفعة حقا وأن التضخم عاد إلى الهدف، على سبيل المثال.”

وانخفض التضخم الشهر الماضي بأكثر من المتوقع ليصل إلى 3.2 بالمئة مقارنة مع ذروة بلغت 9.1 بالمئة في يونيو من العام الماضي.

اليوان الرقمي.. ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

بسبب الدولار.. رؤساء بنوك مركزية يحذرون من ارتفاع أسعار الفائدة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول هذا الشهر، إن البنك المركزي الأمريكي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة "الآن على الإطلاق".

لكن المستثمرين يراهنون الآن على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت مايو - قبل شهر من التسعير الضمني الأسبوع الماضي.

اسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكى الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

بسبب وقف الحرب.. بن جفير يهدد بحل حكومة نتنياهو

شاهد.. لحظة تسلم الصليب الأحمر 12 أسيرا إسرائيليا من حماس

قطر: الإفراج عن 30 فلسطينيا مقابل 10 محتجزين إسرائيليين في غزة

شكل جديد من العلاقات.. روسيا تعلن عقد مؤتمرات سنوية منتظمة مع أفريقيا

الجيش الإسرائيلي: تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار اليوم وقمنا بالرد

تطور خطير| فنلندا توافق على نشر قوات للناتو على أراضيها.. وروسيا تحذر

اجتماع روسي إيراني عاجل بشأن التوترات في الشرق الأوسط وصراع غزة |تفاصيل

ترشيحاتنا

انهيار عقار جزئيا وانتشال طفل من أسفله في بولاق أبو العلا

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح تايلانديين اثنين إلى جانب 10 نساء إسرائيليات

انهيار وبكاء.. مشاهد حزينة من عزاء طارق عبد العزيز| صور وفيديو

سرايا القدس تعلن تسليم عدد من الرهائن الإسرائيليين لديها ضمن صفقة التبادل

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 25-24

متى تصلي المرأة في المنزل؟.. بالأذان أم بالإقامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعت فنكوش| هل أصبح إهتمام المواطن بتخفيضات الجمعة البيضاء ظاهرة وهمية؟.. والأنترنت البديل!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا؟

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ