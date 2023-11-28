متى تصلي المرأة في المنزل؟.. بالأذان أم بالإقامة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تصلي المرأة بين الأذان والإقامة في المنزل أم متى؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن وقت الصلاة يدخل بالأذان، يعني حينما يؤذن المؤذن للصلاة يعني ذلك أن وقت الصلاة قد دخل.

وأضاف، أنه يجوز أداء الصلاة بعد الأذان مباشرة، ويجوز للمرأة بعد سماع الأذان أن تصلي الفريضة وليس عليها أن تنتظر إقامة الصلاة في المسجد.

وأشار إلى أن إقامة الصلاة بعد الأذان، إنما يكون ذلك في المسجد، حتى يسمح للمصلين صلاة السنة القبلية للصلاة، ويتجمع الناس لأداء صلاة الجماعة.

هل تجب إقامة الصلاة في المنزل؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجب الإقامة عند الصلاة في المنزل؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز الصلاة في المنزل أو البيت بدون إقامة أو أذان، منوها أنه في الأصل الإقامة والأذان للصلاة ليست واجبة.

وذكر أن الإقامة من السنن التي تكون قبل الصلاة، وهي الأذان والإقامة، مشيرا إلى أنه لو صلى المسلم بدون إقامة للصلاة فصلاته صحيحة، ولكن ترك سنة ونحن في حاجة لإحياء السنن اقتداءا بالنبي (صلى الله عليه وسلم).

انتظار المرأة لإقامة الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هل يجب انتظار إقامة الصلاة للمرأة في البيت؟”.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز الصلاة مباشرة فور رفع الأذان ، ولا يجب انتظار الإقامة من أجل الصلاة.

من ناحية أخرى، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن المرأة التي تريد الصلاة في البيت ليس لها علاقة بصلاة الجماعة في المسجد ولا يجب عليها انتظار إقامة الصلاة في المسجد.

وأوضح، أن العبرة في الصلاة هي دخول وقتها المحدد بالساعة والدقيقة ، فالمرأة متى علمت بدخول وقت الصلاة حقيقة فلها أن تصلي كيفما تشاء.