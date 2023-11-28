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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تهنئ السعودية على الفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

السعودية والبحرين
السعودية والبحرين

هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، عن أخلص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة وتتويجاً للإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في الميادين كافة وقدرتها على استضافة هذه الفعاليات العالمية وإنجاحها.

وأشاد آل خليفة بهذه المناسبة بأواصر العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما وصلت إليه من مستوى رفيع في جميع المجالات، متمنياً للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله.

كما هنأ أيضا الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، في برقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030.

وأعرب ولي عهد البحرين في برقيته عن خالص تهانيه على هذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، التي تأتي تتويجاً لمسيرة الإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في الميادين كافة، والتي تعكس قدرتها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات العالمية وإنجاحها.

وأشاد يهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تقدمٍ وتطورٍ مستمر على الصعد كافة، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

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