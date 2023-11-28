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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الانتخابات الرئاسية ستكون تصويتا على استقرار الوطن ومواصلة التنمية الشاملة

النائب معتز محمود،
النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حجم الانجازات التي قدمها الرئيس السيسي طيلة السنوات الماضية، يؤكد أنه زعيم بحق وانه لا يزال يسعى للانطلاق بالوطن إلى آفاق اكبر، مشيرا إلى آلاف المشروعات التي تم انجازها والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والبنية التحتية والمدن الجديدة وغيرها.

وقال محمود، في تصريح له اليوم، مع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، وتصويت المصريين فى الخارج بداية من يوم الجمعة المقبل، تمت إقامة 15 ألف مشروع فى مصر خلال التسع سنوات الماضية.

وأعرب وكيل صناعة البرلمان، عن أمله في أن يشارك في الانتخابات المقبلة، جميع المواطنين إعمالا لحقهم القانونى والدستورى، مشيرا إلى أن تصويت المصريين بالخارج الجمعة القادمة على مدار 3 أيام، والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى، فى مختلف دول العالم، سيكون علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

وشدد نائب الصعيد: رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأزمة الطاقة، فإن مصر تبقى قوية وصامدة أمام كل تلك الأعباء وتواصل مسيرة البناء والتنمية التى بدأت فيها بقيادة الرئيس السيسي.

واختتم المهندس معتز محمد محمود بيانه قائلا: الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج والداخل،  حقهم الدستورى للمشاركة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما أن الانتخابات القادمة ستكون دليلا على الديمقراطية التي تعيشها مصر.

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