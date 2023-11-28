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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار محمود فوزي: لا لتصفية القضية الفلسطينية ولا لتهجير الفلسطينيين

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية واضحة، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهجير الفلسطينيين إلى أي مكان وخصوصا إلى سيناء.

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وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس كان يتحدث في حضور دول مثل فرنسا وبلجيكا بمقترحات متعددة، الشاهد من هذه المقترحات هو وجود حلول متعددة، وهذا ما يجب أن نتوقف عنده، أن القصف والترويع والتهجير والحصار الخانق للفلسطينيين ليس هو الحل، إنما توجد حلول عديدة تحقق مصالح الأطراف كلها، ولا بد من النظر إلى تصريحات الرئيس بهذا الشكل.

 

وأوضح أن توجيه الحملة بالتبرع للأشقاء في غزة بمجرد بدء الأزمة كان توجيها من المرشح نفسه، وهو توجيه متسق مع كل الخطوات التي اتخذت في المرحلة الماضية، القضية الانتخابية لا تشغل الأولوية بالنسبة لمصر في ما يتعلق ببرنامج مرشحنا، نحن مهتمون أكثر بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الفلسطينيين على أرضهم، وبالتالي نمد لهم يد العون.

 

وتابع أن الحقيقة أن 70% من إجمالي ما دخل غزة من المساعدات كان من مصر والمصريين، حيث استقبلت غزة نحو 12 ألف طن مساعدات، منها 8400 طن من مصر، نقلتها 1300 شاحنة، لمن يقول إن المعبر كان مغلقا، المعبر لم يغلق، ووجدنا أكبر مسؤول أممي في العالم، الأمين العام للأمم المتحدة، وقف على المعبر ولم يتمكن من التقدم خطوة واحدة، هذه كلها رسائل.

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