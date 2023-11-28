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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مصريان في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الترجمة 2023

صدى البلد

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، عن القوائم الطويلة المؤهلة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 لفروع "الترجمة"، حيث تعمل لجان تحكيم الجائزة حالياً على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة لهذه الفروع.

واستقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب خلال الدورة الحالية عدد المشاركات الأكبر في تاريخها، إذ وصلت إلى 4240 ترشحاً من 74 دولة منها 19 دولة عربية و55 دولة من بقية أرجاء العالم، وجاءت أعلى المشاركات ضمن فروع الجائزة في فرع المؤلف الشاب، وجاء فرع الآداب في المركز الثاني، ثم فرع أدب الطفل والناشئة. ثم جاءت في المراكز التالية فروع الجائزة الأخرى وهي: فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة.

القائمة الطويلة لفرع الترجمة

ضمت القائمة الطويلة لفرع "الترجمة" 11 عنواناً من7 دول عربية هي: سلطنة عمان، والكويت، والعراق، وتونس، ومصر، والمغرب، وليبيا، حيث تميزت الأعمال المترجمة بالتنوع وضمت 4 لغات تمت الترجمة منها إلى العربية وهي الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية. وفيما يأتي قائمة الأعمال التي تضمها القائمة الطويلة:

"في صحبة الوعي موسوعة بلاكويل عن الوعي" لسوزان شنايدر وماكس فيلمانز، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية د. مصطفى سمير عبدالرحيم من العراق، الصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون وابن النديم للنشر والتوزيع في 2022.

"العَالَمُ إرادةً وتمثلاً" لآرتور شوبنهاور، ترجمه من الألمانية إلى العربية سعيد توفيق من مصر، الصادر عن دار الكتاب الجديد المتحدة في 2023.

"دليل كمبردج في تاريخ الفلسفة العربية" لبيتر آدامسون وريتشارد تايلور، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية أشرف منصور من مصر، الصادر عن دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع في 2023.

"العلمُ والوعي" لإدغار موران، ترجمه من الفرنسية إلى العربية عزالدين الخطابي من المغرب، الصادر عن المنظمة العربية للترجمة في 2023.

"لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟" لايتالو كالفينو، ترجمته من الإيطالية إلى العربية دلال نصر الله من الكويت، الصادر عن دار المدى للإعلام والثقافة والفنون في 2021.

"النظرَة النظمية إلى الحَياة - رُؤيَة مُوَحدَة" لبيير لويجي لويزي وفريتجوف كابرا، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية مأمون الزائدي من ليبيا، الصادر عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع في 2023.

”الجسد في الغزل العذري" لجوخه الحارثي، ترجمته من الإنجليزية إلى العربية زوينه ال تويه من سلطنة عمان، الصادر عن مجموعة كلمات في 2023.

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"العلم الجديد" لجيامباتيستا فيكو، ترجمه من الإيطالية إلى العربية د. أحمد الصمعي من تونس، الصادر عن دار أدب للنشر والتوزيع في 2022.

"ما وراء الغرب: من أجل تفكير كوني جديد" لشتيفان فايدنر، ترجمه من الألمانية إلى العربية حميد لشهب من المغرب، الصادر عن دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع في 2023.

"ضحك النساء: قصة سُلطة" لسابين ملكيور بونيه، ترجمه من الفرنسية إلى العربية جلال العاطي ربي من المغرب، الصادر عن منشورات جدل في 2022.

"نظرية التأدب: بعض الكليات في استعمال اللغة" لبنلوبي براون وستيفن لفنسن، ترجمه من الإنجليزية إلى العربية هشام إبراهيم عبدالله الخليفة من العراق، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع في 2023.

الشيخ زايد أدب الطفل والناشئة القوائم الطويلة جائزة الشيخ زايد جائزة الشيخ زايد للكتاب

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