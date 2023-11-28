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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصريح مسبق.. عمر عبد العزيز: النقابة لا تمنع أحد من التمثيل

صدى البلد

أشاد المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية،  بنتائج اجتماع الاتحاد العام للنقابات الفنية المصرية  بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية،  قائلاً : “ الاجتماع كان مفيد وأحدث نوع من التعاون والتنسيق ووصلنا لقرار أن محدش هيشتغل إلا بتصريح مسبق”.

وأضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلته ببرنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، “ المبدأ العام محدش هيشتغل من غير ترخيص، لكن تطبيق العقوبة  يخضع  لكل نقابة على أعضائها إذا خالفوا مسألة  التصريحات النقابية، ماينفعش عمل فني فيه 20 أو 25 ممثل محدش يعرف عنهم  حاجه،  وبالتالي  حدث تعاون بين النقابتين”.

وأوضح، أنه تمت مناقشة الأزمة مع نقيبي المهن التمثيلية والسينمائية، حيث حدث سوء تفاهم حول قرار إيقاف المخرج أحمد فوزي صالح، لأن نقابة المهن تمثيلية ليس لها سُلطة في وقف عضو بنقابة أخرى، ومن حق نقابة الممثلين أن من يعمل في الأعمال الفنية يكون نقابيًا، وهذا أمر مُتعارف عليه أن أي ممثل جديد قبل أن يمثل لابد له من الحصول على تصريح بذلك، ولكن النقابة لا تمنع أحدًا من التمثيل.

وتابع، : ناقشنا أن  كل اللي يشتغل لازم ياخد تصريح، والمخرجين لازم يعملوا بأن  يطلبوا تصاريح من النقابة لممثلين العمل ولن يمنعهم أحد، فلا يجوز أن يمثل أي شخص دون أن يعلم أحد ما هي جذوره، وبالتالي نطلب منهم "فيش وتشبيه" حتى يتم الاطمئنان أنه شخص لا يوجد عليه أحكام مسبقة وبالتالي التنسيق  قبل بدء تصوير أي عمل فني حتى لا يتم إيقاف أحد".

المخرج عمر عبد العزيز الفن اشرف زكي التمثيل المخرجين أحمد فوزي صالح نقابة الممثلين

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