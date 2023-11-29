غروب إمبراطورية الدولار.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (غروب إمبراطورية الدولار ونهاية "السلام الأمريكي") تأليف: ميخائيل ليونيدوفيتش خازن، وأندريه بوريسوفيتش كوبياكوف. ترجمة: د. م. نور الدين سعود.

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تتصف بالجرأة كونها تتعرض لأحد المحرمات الأمريكية، التي تُعدّ دعامة رئيسة من دعامات السيطرة والنفوذ الأمريكيين في العالم: ألا وهو الدولار الأمريكي ودوره بوصفه معياراً للقيمة والعملة الوحيدة المعتمدة في التعاملات الدولية على امتداد عقود طويلة، بعد أن نجحت هذه العملة في سرقة الوظيفة التي شغلها الذهب لآلاف السنين.

يرى مؤلفا هذا الكتاب أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية بريتون - وودز وجّه ضربة قوية لكل اقتصادات العالم، وفي الوقت نفسه بدأت الثقة بالولايات المتحدة وعملتها الوطنية تهتز بشدة، وأن هذه الإمبراطورية آيلة إلى الزوال طال الزمان أم قصر، مستندين في ذلك إلى مجموعة من البيانات والأحداث.

هذا الكتاب موجّه لشريحة واسعة من القرّاء وفي الدرجة الأولى للاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين.

كتاب (غروب إمبراطورية الدولار ونهاية "السلام الأمريكي") تأليف: ميخائيل ليونيدوفيتش خازن، وأندريه بوريسوفيتش كوبياكوف. ترجمة: د. م. نور الدين سعود. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.