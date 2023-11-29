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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات والعدوى يحذر من أزمة صحية مُحتملة في 2050

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد مختار، رئيس الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات والعدوى، في مقابلة حصرية مع "صدى البلد"، أن نسبة الوفاة نتيجة لمقاومة المضادات الحيوية قد تصل إلى ١٠ ملايين شخص في عام ٢٠٥٠ لافتا إلي الدور  الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعية في توعية المواطنين، فضلاً عن ضرورة تكثيف جهود التوعية والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي لمواجهة هذا التحدي الصحي الهائل.


وقال دكتور  أحمد مختار إن المضادات الحيوية تم اكتشافها في عام ١٩٢٨ بإختراع البنسلين وكان الهدف هو القضاء علي البكتريا الموجوده في الجسم، ثم تطورت صناعة المضادات الحيوية لمكافحة البكتيريا الضارة بإشكالها المختلفة، وكلما انتجت شركات الأدويه مضادات حيويه للقضاء على البكتيريا تقوم البكتريا بعمل متحورات جديدة لمقاومة الأدوية .

 

التوعية والتعليم.. أسلحة حياتنا الأولى في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية


شدد مختار في حواره  على أهمية التوعية والتعليم، حيث قدمت الجمعية برامج تعليمية للأطباء لشرح كيفية استخدام المضادات الحيوية بشكل صحيح ومتقدم. كما أشار إلى التعاون المستمر مع الجمعيات الطبية المتخصصة في مصر لتوحيد التوجيهات حول استخدام المضادات الحيوية.


تحذير من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية


وحذر رئيس الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات والعدوى من انتشار ظاهرة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في مصر، حيث يتجه الكثيرون إلى الصيدليات ويتناولون المضادات الحيوية دون استشارة طبيب. وأشار إلى المسؤولية المشتركة بين الأطباء والصيادلة في ضرورة الالتزام بالروشتة الطبية وعدم صرف المضادات الحيوية دون كشف وتحليل طبي.
 

وأوضح مختار أن تناول المضادات الحيوية بدون استشارة طبية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية ضارة وسلبية على الصحة . وأشار إلى أن البكتيريا تقوم بتطوير متحورات جديدة لمقاومة الأدوية كلما تم إنتاج مضاد حيوي جديد.


برامج مكافحة العدوى والتحليل البياني 
وأكد مختار على وجود برامج فعالة لمكافحة العدوى بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وهي برامج قوية لمنع انتشار البكتريا خاصة بين مقدمي الخدمة الصحية في الوحدات الطبية، فكلما زاد عدد مقدمي الخدمة للمرضي كلما قل الاصابة بالعدوي كما أن هناك برنامج قومي لترشيد استخدام المضادات الحيوية بالتعاون بين ثلاث جهات وتم تطبيقه بمعايير عالمية بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن التحليل البياني له دور هام في وضع السياسات العلاجية، يساعد التحليل في فهم شكل العدوى ونسبة البكتيريا ونوعها، مما يساهم في تحديد النوع المناسب من المضادات الحيوية.


دور الذكاء الاصطناعي والشركات


وأوضح مختار أهمية دور الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بقرارات الأطباء بشأن استخدام المضادات الحيوية المناسبة للمريض الذي يعاني من الأمراض العديدة حتي لا يتعارض المضاد الحيوي مع باقي الأدوية التي يتناولها المريض، وكذلك فان للذكاء الاصطناعي دوراً هامًا في تطوير أنواع جديدة من هذه المضادات. كما أشار إلى دور الشركات في تصنيع المضادات الحيوية الجديدة بفعالية.


التوعية والتحليل يمثلان الحل الرئيسي لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية


وأكد رئيس الجمعية على أن التوعية الفعّالة والتعليم السليم، إلى جانب التحليل البياني الدقيق، تشكل السبل الرئيسية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، ودعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على صحة المجتمع.


و أشار د. أحمد مختار إلى بعض التوصيات البسيطة التي يجب التأكيد عليها لصحة العامة. أبرزها غسل اليدين بشكل جيد وباستمرار، حيث أكد أن هذا الإجراء، على الرغم من بساطته، يُمثل نصف الوقاية في أي مستشفى.
كما شدد على أهمية عدم تناول أي مضادات حيوية إلا تحت إشراف الطبيب. وأكد خطورة التصرف بشكل مفرط في تناول المضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب، ودعا إلى تجنب الاعتماد على استشارة الصيدلي فقط، مُؤكدًا أن هذا السلوك غير صحي.


يذكر أن الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات والعدوى هي جمعيه تتبع وزاره التضامن الاجتماعى وتم إنشاؤها في مايو ٢٠٢٣ وتستهدف التوعية للناس بالدرجه الأولي تم تقديم برامج تعليميه للاطباء بكيفية استعمال المضادات الحيويه واتباع أحدث أساليب البحث وإحداث التعاون بين الجمعيه والجمعيات الموجودة في مصر المتخصصه للخروج بتوجيهات موحدة عن المضادات الحيوية .

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