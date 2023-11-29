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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يتم تنظيف شاحن السيارات الجداري؟

كيف يتم تنظيف شاحن
كيف يتم تنظيف شاحن السيارات الجداري

السيارات الكهربائية اعلنت تنتشر في جميع أنحاء العالم ، وذلك بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات عصرية متطورة ، وبالتالي أصحاب السيارات الكهربائية يمتلكون شواحن سيارات منزلية من اجل شحن سياراتهم وتثبت تلك الشواجن بالجدار المنزلي .

كيف يتم تنظيف شاحن السيارات الجداري

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شواحن السيارات الكهربائية دائما ما تحتاج الي عملية تنظيف وعناية من آن إلى آخر للحفاظ على أدائه، ومن اجل ضمان عملة بشكل قوي وسريع وبدون أعطال .

كيف يتم تنظيف شاحن السيارات الجداري

قبل البدء في تنظيف شاحن السيارات الجداري يجب أن تقوم بفصلة عن شبكة التيار المنزلي ، ومن ثم تقوم بشراء مواد التنظيف الخاصة به والموصي باستخدامها حتي لا يتعرض الشاحن للتلف .

كيف يتم تنظيف شاحن السيارات الجداري

ومن المحاذير التي لا يجب أن يقع بها مستخدمي السيارات الكهربائية هو عدم غسل الشاحن المنزلي للسيارات الكهربائية بالماء ، وذلك لان غسل الشاحن بالماء يعرض حياة المستخدمين للخطر .

- تجنب استخدام مواد التنظيف القوية :

كيف يتم تنظيف شاحن السيارات الجداري

يجب إلا يتم استخدام مواد التنظيف القوية عند تنظيف شاحن السيارات المنزلي مثل البنزين أو الأسيتون أو الإيثانول أو منظفات الزجاج ذات الأساس الكحولي، وذلك لان تلك المواد تعمل علي ضرر المواد المعدنية والبلاستيكية المستخدمة في الشاحن الكهربائي ، وتؤثر علي خصائص العزل .

كيف يتم تنظيف شاحن السيارات الجداري

يجب التأكد من عدم تسريب أي من سوائل التنظيف بداخل المكونات الكهربائية الخاصة بالشاحن ، بالإضافة الي التأكد من عدم وصول الماء إلى منطقة التلامس الخاصة بوصلة القابس، وذلك لمنع لحدوث أي أعطال أو تآكل في الوصلات.

مواد التنظيف القوية البنزين الأسيتون الإيثانول منظفات الزجاج ذات الأساس الكحولي السيارات الكهربائية

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