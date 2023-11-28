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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 250 ألف جنيه سيارات عائلية للبيع

شاهد| بـ 250 ألف
شاهد| بـ 250 ألف جنيه سيارات عائلية للبيع

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنون ويرغبون في اقتنائها، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه .

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وتعود أزمة ارتفاع أسعار السيارات إلي المشاكل التي واجهت قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار.

1- بيجو 307 موديل 2007 :

بيجو 307 موديل 2007 تباع داخل سوق السيارات المصري باللون الأخضر ، وتحتوي علي محرك سعة 160 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية .

سعر  بيجو 307 موديل 2007

تباع بيجو 307 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

2- ميتسوبيشي باجيرو مونتيرو  موديل 1999 :

تعمل سيارة  ميتسوبيشي باجيرو مونتيرو  موديل 1999 بقوة الدفع الرباعي ، وتستمد قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

ميتسوبيشي باجيرو مونتيرو  موديل 1999

تتوافر  ميتسوبيشي باجيرو مونتيرو  موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 240 ألف جنيهن ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة ، وتصميمها الخارجي .

3- شيري تيجو موديل 2010 :

تنتمي سيارة شيري تيجو موديل 2010 الي فئة السيارات الـ SUV وتحتوي هلي محرك سعه 2000 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية حتي شهر 11/ 2024 .

سعر شيري تيجو موديل 2010

تأتي سيارة شيري تيجو موديل 2010 داخل سوق السيارات بسعر 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- جيب شيروكي موديل 1998 :

تنقل قوة جيب شيروكي موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون النبيتي ، وبها محرك سعه 3000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، وبها دهانات خارجية .

جيب شيروكي موديل 1998 

تتواجد سيارة جيب شيروكي موديل 1998 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- زوتي اكسيلوجن موديل 2007 :

تمكنت  زوتي اكسيلوجن موديل 2007 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الكحلي ، وبها علبة تروس ماينوال، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بها دهانات .

أسعار زوتي اكسيلوجن موديل 2007

سعر سيارة  زوتي اكسيلوجن موديل 2007 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

307 موديل 2007 باجيرو مونتيرو موديل 1999 تيجو موديل 2010 شيروكي موديل 1998 اكسيلوجن موديل 2007

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