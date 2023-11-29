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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها خلال الفترة (10 - 12) ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز مقار اللجان في كافة القرى والمراكز وتزويدها بجميع الاحتياجات اللازمة.


وأضاف المحافظ - خلال ترؤسه اليوم /الأربعاء/ لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة - أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا يستوعب 1016 لجنة فرعية. 


وأكد ضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وضرورة تقديم عرس ديموقراطي يُشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية والنهوض بوطننا مصر.

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