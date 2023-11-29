1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.33 مليار درهم.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد شهدت الدائرة تسجيل 307 مبايعات بقيمة 980.9 مليون درهم منها 52 مبايعة أراض بقيمة 463.29 مليون درهم و255 مبايعة شقق وفلل بقيمة 517.61 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 42.12 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 46.11 مليون درهم تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 132.99 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11.35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12.01 مليون درهم في منطقة مردف وأخيرا مبايعة بقيمة 8.65 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 143.1 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 11.99 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 32.78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 325.39 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 214.19 مليون درهم و73 رهن فلل وشقق بقيمة 111.2 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 106 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 61.98 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 27.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 12.36 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 8.5 مليون درهم.