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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاكمة نتنياهو .. قرار عاجل من وزير العدل الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

وقع وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء، على اللوائح التي ستسمح باستئناف معظم نشاط المحاكم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بما في ذلك محاكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

محاكمة نتنياهو

ولا تستبعد اللوائح محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقالت مصادر في الجهاز القضائي إنه لهذا السبب يجب استئناف المحاكمة الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية.

وبحسب الأنظمة، ستعود المحاكم إلى عملها في جميع المناطق، مع استثناءات مخصصة لحماية المحامين والمتقاضين الذين يخدمون في الاحتياط أو الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بأمر من السلطات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستستأنف العمليات القتالية في قطاع غزة بمجرد نهاية المرحلة الحالية لإعادة الرهائن.

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وقال نتنياهو، في ظل التقارير حول تمديد وقف إطلاق النار "منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تكون مصد تهديد لإسرائيل.. هذه الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة”.

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية سمعت سؤالا.. بعد نهاية هذه المرحلة من إعادة الرهائن، هل ستعود إسرائيل إلى القتال؟.. لذا جوابي هو نعم لا لبس فيه.. سنعود للقتال حتى النهاية”.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير العدل الإسرائيلي الأحد هآرتس

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