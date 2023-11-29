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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الإسرائيلية: يمكننا إنهاء الحرب الآن بشرط إطلاق حماس سراح جميع الأسرى

إسرائيل
إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل يمكنها إنهاء الحرب الآن، حال أطلقت حركة حماس الفلسطينية سراح جميع الأسرى وسلمت كل من شارك في 7 أكتوبر.

وأوضح كوهين، أنه “لا يمكن لأحد أن يدعو لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في آن واحد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستستأنف العمليات القتالية في قطاع غزة بمجرد نهاية المرحلة الحالية لإعادة الرهائن.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو، في ظل التقارير حول تمديد وقف إطلاق النار "منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تكون مصد تهديد لإسرائيل.. هذه الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة”.

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اسرائيل : سنعود للقتال حتى النهاية”.

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية سمعت سؤالا.. بعد نهاية هذه المرحلة من إعادة الرهائن، هل ستعود إسرائيل إلى القتال؟.. لذا جوابي هو نعم لا لبس فيه.. سنعود للقتال حتى النهاية”.

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