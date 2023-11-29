الصحفيين تتضامن مع نساء وأطفال فلسطين.. ووقفة صامتة بملابس وشارات الحداد

نظمت نقابة الصحفيين، يومًا تضامنيًا مع نساء وأطفال فلسطين وذلك لمناهضة العنف ضد المرأة .

وشارك عدد كبيرٌ من الصحفيين الوقفة الاحتجاجية التي عقدت على سلم النقابة تضامنا مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "منظمات دولية بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار".

وعقدت نقابة الصحفيين، ولجنة المرأة بالنقابة، عدة فعاليات خلال اليوم التضامني مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.



يأتي اليوم بالتوازي مع فعاليات، ووقفات تضامنية فى عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.



وبدأ اليوم التضامني بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء و ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيوني.



وتحدث فى الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة، وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.



واختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال فى فلسطين (بيت الحواديت) حول مشاهد العدوان، تقديم الفنان محمد عبد الفتاح.



كما يشهد اليوم عرضًا لأفلام توثّق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وأطفال فلسطين.

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