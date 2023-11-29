كل عامين | قرار في الأطباء بشأن صرف دعم أسر شهداء المهنة

وافقت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، على مقترح تقدم به أمين صندوق النقابة أبو بكر القاضي، لصرف الدعم الذى تقدمه النقابة لأسر شهداء المهنة، بنفس الأوراق المطلوبة كل عامين، علي أن يتم صرف كل عام علي حدة؛ وذلك كاستجابة سريعة وموقتة لشكاوي العديد من أسر شهداء الأطباء، لحين دراستها ووضع حل نهائي لها.

وقال القاضي، إن هذا المقترح يستهدف تخفيف معاناة أسر شهداء الأطباء، والذى كان يطلب منهم تقديم أصل الأوراق كل عام، مشيرا إلى أننا حريصون على دعم أسر شهداء الأطباء بكل الطرق والوسائل سواء من خلال نقابة الأطباء أو اتحاد المهن الطبية.

وتابع القاضي، أن شهداء الأطباء كانوا أبطالا بذلوا كل الجهد، وأدوا رسالتهم بأمانة وصدق، وضحوا بأرواحهم من أجل الشعب المصري، وظهر ذلك جليا في أزمة فيروس كورونا، لذلك لهم منا كل الحب، والتقدير لذكراهم، وستظل النقابة تهتم بأحوال أسرهم وتقدم لهم كل الدعم.