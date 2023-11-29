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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تناقش الموقف الخاص للمشروعات المتعثرة لتذليل العقبات

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بعدد من المشروعات المتعثرة ، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع اللواء كمال أبو الفتوح قائد قطاع الجيش الثانى _ إدارة التراخيص و الرائد أحمد البسيونى هيئة الرقابة الإدارية وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديريتى الإسكان والشباب والرياضة و ممثلى الشركات المنفذة للمشروعات.

وتناول الاجتماع استعراض المشكلات والعقبات التى تواجه المشروعات بقطاعى مياه الشرب و الصرف الصحي و الشباب والرياضة،  وفى هذا السياق ناقشت " المحافظ " آلية تذليل تلك العقبات لنهو كافة الأعمال الخاصة بها وفقًا لجدول زمني محدد.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " حرص كافة الجهات على إيجاد حلول مناسبة لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالقطاعات المختلفة على أرض الواقع ، مؤكدة أيضًا أنه يتم متابعة تلك الخطة بشكل دورى للانتهاء من جميع الأعمال بوضع مخططات تفصيلية وزمنية يتم العمل وفقها الفترة المقبلة .

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دمياط الإسكان والشباب والرياضة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة التنف الأعمال الخاصة ب الهيئة القومية لمياه الشرب هيئة الرقابة الإدارية هيئة الرقابة

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