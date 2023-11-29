محافظ دمياط تناقش الموقف الخاص للمشروعات المتعثرة لتذليل العقبات

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بعدد من المشروعات المتعثرة ، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع اللواء كمال أبو الفتوح قائد قطاع الجيش الثانى _ إدارة التراخيص و الرائد أحمد البسيونى هيئة الرقابة الإدارية وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديريتى الإسكان والشباب والرياضة و ممثلى الشركات المنفذة للمشروعات.

وتناول الاجتماع استعراض المشكلات والعقبات التى تواجه المشروعات بقطاعى مياه الشرب و الصرف الصحي و الشباب والرياضة، وفى هذا السياق ناقشت " المحافظ " آلية تذليل تلك العقبات لنهو كافة الأعمال الخاصة بها وفقًا لجدول زمني محدد.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " حرص كافة الجهات على إيجاد حلول مناسبة لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالقطاعات المختلفة على أرض الواقع ، مؤكدة أيضًا أنه يتم متابعة تلك الخطة بشكل دورى للانتهاء من جميع الأعمال بوضع مخططات تفصيلية وزمنية يتم العمل وفقها الفترة المقبلة .