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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى مع ممثلى الجهتين المُنفذة الاستشارية لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى وآخر المستجدات بالمرحلة الحالية .

واطلعت المحافظ على موقف التنفيذ بخطة تطوير كورنيش النيل و أيضًا موقف رصف الطرق بالقطاعات الأخرى من نهاية مبنى ديوان عام المحافظة وحتى نقابة المهندسين، وفى هذا السياق.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بهذا الطريق الحيوى وفقًا للجدول الزمنى المحدد .

كما تابعت الموقف النهائى بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة استعدادًا لافتتاحه. 

كما اطلعت محافظ دمياط على مستجدات الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بالمبنى وخزان المياه الارضى ونسب الانجاز خلال الفترة الماضية ، وكذلك استعراض خطة تجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة للارتقاء بمنظومة العمل وفى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ، كما بحثت خطة تجهيزه كمبنى أخضر ذكى.

وأكدت الدكتورة منال عوض على سرعة إعداد تصور لمداخل المبنى وربطها بحركة السير من وإلى الطرق المحيطة بالمبنى ، موجهة بدفع عجلة العمل بقطاعات المشروع والتنفيذ بالتوازى ، لاستكمال محاور هذا المشروع الضخم الذى يحقق نقلة جديدة لتلك المنطقة الحيوية بالمدينة.

محافظ دمياط تناقش الموقف الخاص للمشروعات المتعثرة لتذليل العقبات

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