أخبار الفن.. تعرف على سعر هدايا محمد رمضان الجديدة.. وممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها لسبب غير متوقع

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم بلوموندو لحسن الرداد وفوي فوي والعميل صفر وحسن المصري لأحمد حاتم.

بلوموندو

وتمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات امس في السينمات وصلت الى118,180جنيها ليحتل المركز الأول.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

كشف الفنان محمد رمضان عن تلقيه عددا من الهدايا القيّمة، نتيجة لنجاحاته الأخيرة، وإحيائه عددا كبيرا من الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.



ونشر رمضان فيديو لأحدث الهدايا الذى تلقاها وكانت عبارة عن ساعة وموبيل iPhone 14 Pro Max والذى يبلغ سعره 1200 دولار فيما تبلغ قيمة الساعة من 1000 وحتى 1500 دولار.

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي ندوة تكريمية لأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام وهو الفنان الشاب محمد فهيم، أدارتها الكاتبة الصحفية شيماء منصور.

وخلال كلمتها أوضحت أن مسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة هي مسابقة لها طابع خاص حيث تتم خلال عام كامل وبإجماع كبار المسرحيين والنقاد ثم تحدثت عن جزء من مسيرة الفنان محمد فيهم حيث استعرضت مسيرته التي بدأت من المسرح الجامعي وبالتحديد مسرح كلية التجارة ثم التحق بورشة مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، وكان أحد أبطال مسرحية " قهوة سادة " التي كانت نتاج مركز الإبداع الفني وإخراج خالد جلال.

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن احيائها لحفل ليلة رأس السنة فى ألمانيا وتحديدا داخل مدينة مارل.



وبدأت نوال الزغبي فى الترويج للحفل من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر البوستر الدعائى للحفل وعلقت عليه قائلة: لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2024، هنحتفل معاكم في ألمانيا، بمدينة مارل.



قررت الممثلة وصانعة الأفلام يولا بينيفولسكى التناول عن جنسيتها الإسرائيلية، وأعلنت عن الخبر من خلال فيديو على حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام.

وقالت: "أهلا بالجميع، اسمى يولا، وأنا ممثلة وصانعة أفلام في تورنتو، وانا أيضا أحمل الجنسية الإسرائيلية، وتركت إسرائيل منذ 23 عاما، وأعيش في كندا منذ ذلك الحين".

وتابعت بينيفولسكى قائلة: "هذا باسبورى الإسرائيلي، وهذه بطاقة تعريف الأسرائيلية، وهذه بطاقة الإعفاء من الجيش الخاصة بى، أنا لم أخدم في الجيش، في خلال الأسبوع الماضى تقدمت بطلب للتنازل عن جنسيتى الإسرائيلية في القنصلية بتورنتو، لم يكن قرار أخذته بسهولة، ولكننى كنت افكر به منذ وقت طويل.

أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، ندوة لتكريم الفنان الشاب محمد فهيم بعد اختياره كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023، عن أدائه الفنى المتميز في مسرحية تشارلى شابلن.

وقال محمد فيهم، إنه يحضر حاليا لتقديم فيلم سينما باسم "كاس العالم"، مشيرا إلى أن لديه الكثير من المشروعات والأحلام التي يسعى لتحقيقها.