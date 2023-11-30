المتحدث باسم «تل أبيب»: إطلاق سراح 102 من الرهائن بغزة بينهم 78 إسرائيليًّا

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق سراح 102 من الرهائن في غزة بينهم 78 إسرائيليًّا حتى الآن، وذلك ضمن اتفاقية الهدنة بين حماس و إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وعلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث هجوم القدس الذي أودي بحياة 3 إسرائيليين. حيث قال نتنياهو عبر صفحته على منصة إكس: "أنا وزوجتي سارة نبعث بتعازينا من أعماق قلوبنا إلىعائلات القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس، ونصلي جميعا من أجل السلام للجرحى".