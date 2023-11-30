تفاصيل وموعد فتح التنسيق بالجامعات الأهلية في منتصف العام الدراسي

شهدت الجامعات الأهلية، انطلاقة قوية هذا العام، فقد أصبح هناك إقبال كبير من الطلاب على الدراسة في الجامعات، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير أيضا، وذلك عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.



وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.

وأشار المصدر، إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة وذلك للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، تنطلق في إجازة منتصف العام الدراسي قبل بدء الترم الثاني لطلاب الثانوية العامة، ويحق للطالب إعادة التقدم عدة مرات لحين قبوله في إحدى الكليات طبقا لرغبته.



وأوضح أنه ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلاقي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.

