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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وقت رد الجميل.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية| ماذا قدمت الدولة للمصريين بالخارج؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ينطلق غدًا الجمعة 1 ديسمبر 2023، ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الخارج، إذ يتنافس 4 مترشحين وهم: الرئيس عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وحازم محمد سليمان عمر، ومحمد فريد سعد زهران، وعبدالسند يمامة.

السفارات والقنصليات الخارج تواصل تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين في انتخابات "النواب"-الهيئة العامة للإستعلامات
الانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين بالخارج

ويفتح 137 مقراً انتخابياً في السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة حول العالم، أبوابه أمام المصريين المقيمين خارج البلاد؛ للتصويت في الانتخابات الرئاسية، اعتباراً من غدًا الجمعة، وعلى مدار 3 أيام. في حين تُجرى الانتخابات داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

والانتخابات الرئاسية المقبلة، هي الرابعة التي يُسمح فيها للمصريين في الخارج بالتصويت، بعدما حصلوا على حكم قضائي عقب “ثورة 25 يناير 2011”، بأحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم بالاستحقاقات الانتخابية المختلفة، كما تُعدّ الثانية من نوعها التي يُسمح فيها لهم بالتصويت مباشرة بالسفارات والقنصليات، من دون اشتراط تسجيل مسبق.

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ويقدّر عدد المصريين بالخارج بنحو 14 مليون مواطن، بحسب وزارة الهجرة، من بينهم نحو 3 ملايين في السعودية، التي تحتضن لجنتين انتخابيتين فقط في مقر السفارة المصرية في الرياض، والقنصلية بمدينة جدة، في حين سجلت أرقام تصويت المصريين بالخارج تبايناً في الاستحقاقات الأخيرة رغم زيادة عدد المصريين بالخارج.

وبحسب بيانات وثّقها تقرير سابق لـ “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان”، فإن عدد المصوّتين في الانتخابات الرئاسية عام 2012 بلغ نحو 314 ألفاً، ليرتفع في 2014 إلى أكثر من 318 ألفاً، وتراجع في انتخابات 2018 إلى أكثر من 157 ألف صوت فقط، بينما سجلت اللجان الانتخابية بالسعودية والكويت النسب الأعلى في التصويت، وجاء عدد الأصوات في الإمارات وقطر بعدهما.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بعض القواعد المنظمة للعملية الانتخابية للمصريين في الخارج والتي تمتد لمدة ثلاثة أيام تبدأ 1 ديسمبر وتنتهي يوم 3 من نفس الشهر، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وجاءت كالتالي:

  1. أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
  2. بحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.
  3. استبقت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
  4. في حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وحظي المصريون بالخارج باهتمام القيادة السياسية خلال 10 سنوات قدمت لهم كل ما يلبي احتياجاتهم ويربطهم بوطنهم الأم مصر، سواء من مبادرات أو منح وتسهيلات، إذ عملت الدولة على تسهيل التواصل معهم بالسبل المتاحة كافة، وحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، بجانب العمل على إدماجهم في مسيرة التنمية المستدامة الجارية بالبلاد وتقديم المبادرات التي يحتاجون إليها والاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات.

كما ان توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع أبناء مصر المقيمين بمختلف بلاد العالم واطلاعهم على ما يجري داخل وطنهم، مما جعل وزارة الهجرة اليوم "القوة الناعمة المصرية" وحائط صد للدولة بالخارج يساندون القضايا الوطنية والقومية.

Egyptian Ministry of Emigration - وزارة الهجرة المصرية | Cairo

ماذا قدمت الدولة للمصريين بالخارج؟

ونجحت مصر منذ عام 2016 في: 

- المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تم إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، وتعمل وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي حاليا على بحث إمكانية إقامة مراكز مماثلة بالتعاون مع دول أخرى بعد نجاح هذا المركز في تحقيق أهدافه.

- قانون سيارات المصريين بالخارج وإنشاء شركة مساهمة

ولعل من أبرز إنجازات وزارة الهجرة هو تحقيق أهم مطالب للجاليات المصرية بالخارج، من بينها: إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب، وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، باعتبارها مشروعا وطنيًا، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

- إعادة المصريين من السودان وأوكرانيا

وشاركت وزارة الهجرة مع الوزارت المعنية في متابعة أوضاع المصريين بالسودان عقب اندلاع الأزمة هناك، بجانب جهود إعادتهم من السودان وأوكرانيا، فضلا عن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمناقشة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين في السودان وروسيا وأوكرانيا، والعائدين إلى مصر نظرا لاضطرابات الأوضاع في هذه البلدان، وسرعة تيسير كافة إجراءات تحويلهم من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

- جولات بالخارج

وقامت وزيرة الهجرة بإجراء زيارات في عدد من الدول: السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة أحوال المصريين بها، بالإضافة إلى التنسيق مع المسؤولين بهذه البلدان لتقديم الرعاية الكاملة للمصريين المقيمين بها، بجانب مبادرة "ساعة من الوزيرة" والتي تلتقي خلالها سها جندي مع عدد من أبناء مصر بالخارج عبر وسائل الاتصال.

- مؤتمر الجاليات المصرية

وتنظم وزارة الهجرة مؤتمرها السنوي المصريين في الخارج وهو بمثابة مسار وطني لعرض وبحث احتياجات ومتطلبات مواطنينا بالخارج، ويعد كذلك نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، بالإضافة إلى حرص الوزارة على استمرار تنظيم نسخ مؤتمرات "مصر تستطيع" التي أثمرت عن عدة اتفاقيات ومشروعات بين وزارات الدولة وعلماء مصر بالخارج.

- وثيقة التأمين

وبالتعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجمعة التأمينية على المصريين بالخارج، تم تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لتغطية حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وتمتد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

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ومن جانبه، قال نائب رئيس اتحاد عام المصريين بالسعودية، عادل حنفي، إن الجالية المصرية في السعودية عملت على إزالة أي عوائق أمام مشاركة واسعة، مضيفًا أن الاقتراع في الرياض وجدة فقط، لكن الاتحاد بدأ مبكراً تجهيز حافلات تنقل الناخبين في أيام التصويت، إلى جانب جولات توعية بأهمية الانتخابات التي تكتسب زخماً كبيراً؛ بسبب توقيت إجرائها.

وأضاف حنفي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاتحاد يحاول التغلب على هذه العوائق من خلال تسهيل، وترتيب تنقلات جماعية للمصريين في المناطق البعيدة داخل المملكة حتى يمكنهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة خلال أيام الاقتراع.

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