أستاذ تغذية: كمية معتدلة من الكافيين المنبه للمخ يساعد على التركيز بالامتحانات

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من الأغذية والمشروبات التى تساعد على التركيز والاستيعاب للطلاب من خلال التغذية الصحية السليمة التي تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى هي التي تشتمل على العديد من المصادر الغذائية وتكون ما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة التى يتم تناولها بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.

وأضاف أن هناك بعض النقاط المهمة التى يجب مراعاتها عن التغذية السليمة فى فترة المذاكرة والامتحانات وتشمل " الحرص على تناول الوجبات التي تمد الطالب بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة و تساعد على تحصيل دراسي أعلى وتركيز أفضل و تجعل الطالب اكثر انتباها.

وأوضح أنه يجب الحرص على تناول الكمية الكافية من الماء التي تعمل على ترطيب الجسم وزيادة التركيز ولمنع الإصابة بالصداع أو الدوخة الناجمين عن قلة المياه كما ان الماء البارد يوقظ الإحساس ويزيد الشعور بالانتعاش.

وأشار إلى أن الشاي الأخضر يحتوى على مادة تساعد على نمو والحفاظ على خلايا المخ كما يحتوى على مواد مضادة للأكسدة التى تقى من الالتهابات بالإضافة الى احتوائه على كمية معتدلة من الكافيين المنبه للمخ ويساعد على التركيز ويجب عدم الافراط في شرب الشاي (1 -2 كوب) والقهوة (فنجان واحد في اليوم) لعدم الإصابة بالأرق وزيادة ضربات القلب.