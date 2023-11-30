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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيقطفوا ملوخية.. رئيس مدينة ميت غمر يحيل مدير مدرسة وعاملين للشئون القانونية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قرراللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية إحالة مدير مدرسة واثنين من الإداريات بالمدرسه للتحقيق بالشؤون القانونية وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل. 
جاء ذلك خلال جولة مفاجأة قام بها رئيس المركز، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للاإتخابات الرئاسية المقبلة يرافقه أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.
حيث فوجئ رئيس المركز  أثناء  مروره على أحد المدارس بميت غمر،  وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الاداريات بالمدرسه وقيامهم بتقطيفها.

كما كلف رئيس المدينة ادارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، ومتابعة دفاتر التوقيع ومدى الالتزام داخل المدرسة.

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بمحافظة الدقهلية دارس رئيس مركز ومدينة متابعة الاستعدادات محافظة ملوخية محافظة الدقهلية مدينة ميت غمر ميت غمر بمحافظة الدقهلية

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