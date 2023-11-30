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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية الأمريكية: مؤتمر المناخ cop 27 شهد تحقيق إنجازات كبيرة

صدى البلد

أكد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية سام ويربرج، إن مؤتمر المناخ cop 27 الذي استضافته مصر شهد تحقيق إنجازات كبيرة، فقد تم التركيز على التنفيذ.

 

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وأضاف "ويربرج"، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عندما أقول حققنا لا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن العالم، فقد حققنا إنجازات كبيرة بالنسبة إلى الوصول إلى إمكانية التعامل مع الاحتباس الحراري، وفي قمة المناخ cop 28  المنعقدة بالإمارات نحن نريد التركيز على التقييم العالمي".

 

وتابع المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية : "بعد مرور سنة، لابد من التقييم وأن نرى ماذا حققنا بعد كل هذه السنوات من الجهود العالمية المشتركة لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا المؤتمر سنركز على التقييم العالمي وسنجمع كل الإحصائيات والمبادرات ونتطلع إلى المستقبل". 

 

وأوضح: "يجب إدراك أن كل الدول لا تمتلك الإمكانيات والميزانية ذاتها، والإدارة الأمريكية الحالية قدمت أكبر مساعدة في تاريخها في هذا الملف، ونركز على تقديم المساعدة للبلدان النامية وأي صندوق جديد حول الخسائر والأضرار".

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