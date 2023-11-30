مصر تحقق المستحيل.. تأسيس عشرات الآلاف من الشركات بعام وهدية جديدة للمستثمرين

تعمل مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد، واتخذت في سبيل هذا الهدف العديد من الإصلاحات الاقتصادية فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإصلاحات التشريعية مثل إصدار قانون الاستثمار والتعديلات الجديدة عليها، وإلغاء بعض البنود من القانون القديم، وأيضا دعم البنية التحتية للدولة وبناء الطرق اللازمة لربط المشروعات بالمناطق النافذة لسلاسل الإمداد العالمية.

المنصة الالكترونية للرخصة الذهبية

وفي إطار هذه الجهود، أطلقت مصر، من خلال الهيئة العامة للاستثمار وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية، وتتضمن إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) تدشينها باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد مجلس الوزراء في بيانه الاثنين الماضي، أن المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية، تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.

وأكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة راعت في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وهذه أبرز المعلومات الخاصة بها:

خطوات التقدم لطلب الرخصة الذهبية

تسجيل حساب جديد فى الموقع. بعد تسجيل حساب جديد سيتم إرسال كود لتفعيل الحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستثمر. الدخول على الحساب. الدخول على الصفحة الشخصية. تقديم الطلب وتحميل المستندات من الصفحة الشخصية.

المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.

مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.

صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.

صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.

دراسة الجدوى المبدئية للمشروع، والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة - مدير الشركة)، أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات).

إقرار من الممثل القانوني للشركة، أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

أية مستندات أخرى ترى وحدة خدمة المستثمرين أهمية تقديمها.

مزايا منصة الرخصة الذهبية

يتم تقديم الطلب الحصول علي الرخصة الذهبية في غضون 10 دقائق فقط

إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية.

المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية.

المنصة تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.

خطوات الحصول على الرخصة من المنصة

يتم من خلال المنصة تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وتتمثل هذه الخطوات في:-

أولا:- الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني وتسجيل حساب جديد عليها.

ثانيا:- بعدها يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، ومن ثم يمكن تفعيل الحساب والدخول على الصفحة الشخصية للحساب.

ثالثا:- يمكن للشركة تقديم الطلب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

رابعا:- أهم ما يميز إجراءات التسجيل على المنظومة هو أنه يمكن إتمام عملية التسجيل خلال مدة زمنية قدرها 10 دقائق فقط.

خامسا:- بعد تقديم الطلب تتم دراسة المستندات المُقدمة من المشروع، من خلال وحدة الرخصة الذهبية وإحاطة المستثمر إمّا بقبول الطلب وإرساله للوزارات والجهات المعنية، أو بوجود ملاحظات على الطلب المذكور وإرسالها للدراسة، ويكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمستثمر.

تهيئة مناخ الاستثمار

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة عملت على مدار الـ 3 سنوات الماضية، على إعادة بناء وهيكلة كل القطاعات الاقتصادية من جديدة، وخاصة وأن الدولة كانت تتعامل قبل عام 2014 مع ملف الاستثمار بشكل نمطي وتقليدي، وهذا خطأ تماما، في ظل التحديات التي يواجهها العالم.

وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دول العالم هي التي أصبحت تبحث عن المستثمرين وليس العكس، وبالتالي تقدم مجموعة من الإغراءات وتسوق ما سيحققه المستثمر من مكاسب، في حال جاء واستثمر في البلد، مشيرا إلى أن مصر دخلت ملف الاستثمار بقوة وتقدم مجموعة كبيرة من المحفزات إلى جانب الإجراءات التشريعية، وأخيرا منح الرخصة الذهبية لتأسيس الشركات، ثم إطلاق المنصة الالكترونية للرخصة الذهبية، والتي تمكن المستثمر من تأسيس شركته خلال 10 دقائق فقط على عكس البيرواقراطية والروتين قديما.

وشدد رضوان، على أن مناخ وبيئة الاستثمار في مصر، بعد الـ 9 سنوات من الجهود، في النواحي القانونية والتشريعية، مثل قانون الاستثمار الجديد والمواد التي تم إلغائها عام 2014، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات العملاقة والإصلاح الاقتصادية، وغيرها من المحفزات، أصبحت دولة جاذبة بشكل كبير للاستثمار.

تأسيس آلاف الشركات

وأوضح أن المنصة الإلكترونية، تقدم خريطة الاستثمار في مصر وتوزيع القطاعات المختلفة وتستعرض أمام المستثمرين أفضل المناطق الخاصة باستثماره وأفضل المشروعات بهذه المناطق، وتمكنه من تنفيذ إجراءات تأسيس الشركة خلال يومين، ويتم الرد عليه من كل الجهات المعنية بالاستثمار الخاص به.

واختتم: كل الجهود التي اتخذتها الدولة منذ 2014، دخل بسببها حجم استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار، وهذا أكبر رقم دخل مصر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما بلغ حجم الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حوالي 32 ألف و406 شركة في عام واحد فقط وهو العام المالي الماضي.