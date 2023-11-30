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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات ثالث المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

المعسكر التدريبي
المعسكر التدريبي

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المعسكر التدريبي الثالث لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب أبورديس بجنوب سيناء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة احمد مسعد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.


وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المعسكر يتضمن عقد ورش عمل تدريبية للفتيات، ومناقشة العادات الصحية، وكيفية حل المشكلات، وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به، والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر، وكيفية تحقيق الأهداف والشعور بالآخر، وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين، وتنمية الفتاة مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد


وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المشروع يهدف إلى نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات، وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين، والقضاء على الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة الختان وزواج الأطفال، من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية، ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع .

 

المعسكر التدريبي

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جنوب سيناء الشباب المعسكر التدريبي شرم الشيخ

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