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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر للفتوى الإلكترونية ينهي المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة «الوعي حياة»

مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى

أنهى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المرحلة الأولى من المبادرة التوعوية المشتركة مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان: «الوعي حياة»، ضمن أعمال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

الأزهر ينهي المرحلة الأولى من «الوعي حياة»

وقد شملت المرحلة الأولى ندوات ولقاءات توعوية في محافظات: قنا والمنوفية وبوسعيد وأسيوط والبحر الأحمر والدقهلية.

حاضر في هذه الندوات نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار حديثهم حول عدد من القضايا الفكر والوعي الصحيح، مثل الوطنية والمواطنة، ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة العمل في الإسلام، إدارة الوقت، قيمة الحياة، الإيجابية وترك السلبية، وبناء حياة زوجية سعيدة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنميه وعي الشباب، ونشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، وبناء الوعي الاسري الصحيح.

بالإضافة إلى العمل على محاربه الظواهر السلبية فى المجتمع، والاعتزاز بالوطن ومحاربة الأفكار الهدامة وحفظ النفس والأسرة من السلبيات المجتمعية وعدم التأثر بها.

وفي نهاية كل لقاء استمع المحاضرون للحضور وأجابوا عما شغل أذهانهم من تساؤلات دينية وحياتية.

جدير بالذكر أن هذه الندوات جاءت ضمن سلسله من اللقاءات الموسعة حول التوعية الأسرية والمجتمعية التي يقوم بها المركز منذ إنشائه؛ بهدف نشر الوعي الصحيح، وتصحيح المفاهيم، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، ومعالجة الظواهر السلبية فى المجتمع، وتعزيز الترابط الأسرى، وتأهيل المقبلين على الزواج.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يتيح للراغبين في تلقي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج المجاني تسجيل أسمائهم عبر موقعه الإلكتروني. 

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مركز الأزهر  يختتم دورته الـ 83 لتأهيل المقبلين على الزواج 

اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته الـ(83) لتأهيل المقبلين على الزواج بمقره في مشيخة الأزهر الشريف.

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي بدأها مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوليو من عام 2021م، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنمية الوعي الفكري لدي الشباب وتأهليهم لإدارة أسرة ناجحة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات للوصول لمجتمع آمن.

تهدف هذه الدورات لزيادة الوعي بأهمية الأسرة، ودورها في تنشئة وإعداد أجيال قادرة على تنمية المجتمع، وتحقيق استقراره، والحد من المشكلات الأسرية، والظواهر السلبية بالمجتمع.

قام بإعداد موضوعاتها نخبة من المتخصصين في علوم الشريعة والتربية، والنفس والاجتماع، والطب والقانون.

وتتضمن عدة محاور؛ منها:
أهمية تكوين الأسرة، وأهدافها.
كيفية اختيار شريك الحياة.
الخطبة وما يترتب عليها من أحكام.
عقد الزواج وشروط صحته.
الحقوق الزوجية، وضرروة فهم شريك الحياة.
فن التعامل بين الزوجين.
أهم مهارات إدارة الخلاف الأسري.
أسس تربية الأبناء، وحقوقهم على الأبوين.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدِّم هذه الدورات مجّانًا للجمهور، وفي نهايتها يتسلم المتدربون شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورة.

ويستمر المركز في عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج تباعًا بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية، ويستعد لإقامة الدورة في محافظة القليوبية الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الرابط التالي هنا

 

الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الوعي حياة وزارة الشباب والرياضة مشيخة الأزهر

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