عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة إدلاء أول طاقم بعثة دبلوماسية مصرية بأصواتهم في انتخابات الرئاسة|صور

الطاقم الدبلوماسي
الطاقم الدبلوماسي للبعثة الدبلوماسية المصرية في نيوزيلندا

فتحت السفارة المصرية في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأدلى الطاقم الدبلوماسي لسفارة جمهورية مصر العربية في ويلنتجتون بأصواتهم في الاستحقاق الوطني لانتخابات الرئاسة 2024.

وافتتح السفير جورج عازر رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات المصرية بدولة نيوزيلندا،  بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

سفير مصر في نيوزيلندا

وتلاه قنصل مصر لدى نيوزيلندا كريم الحسن الذي ادلى بصوته ايضا في الانتخابات الرئاسية، ثم اعقبهما الطاقم الدبلوماسي في السفارة

وكانت السفارة المصرية في ويلنجتون قد أتمت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 وتعتبر سفارة مصر في ويلنجتون هي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

وبدأت سفارة مصر في نيوزلندا اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة، بتوقيت القاهرة، فتح أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024  

وتعتبر نيوزيلندا أول دولة في العالم يبدأ فيها التصويت، وتستقبل السفارة المصرية في ويلنجتون أبناء الجالية المصرية والمقدر عددهم بنحو 5000 مواطن مصري لهم حق الاقتراع.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت السفارة المصرية في نيوزيلندا قد دعت أبناء الجالية المصرية عبر صفحة السفارة للمشاركة والنزول خلال أيام التصويت الثلاثة .

ثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.


وأضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

العاصمة النيوزيلندية للمصريين بالخارج سفارة جمهورية مصر العربية في ويلنتجتون قنصل مصر لدى نيوزيلندا السفير جورج عازر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

سامح شكري: نتطلع لدور حازم من مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

مصر تهنئ المملكة العربية السعودية بالفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام 2030

رئيسة المجر: أشكر الرئيس السيسي على الاستقبال الرائع في مصر الشريك الإستراتيجي لبلدنا

السفير المصري في ويندهوك يلتقي برئيس جمهورية ناميبيا

شكري: مصر واتحاد المتوسط حذروا من مغبة عدم تسوية القضية الفلسطينية

سامح شكري: رفض دولي لسياسات إسرائيل الهادفة إلى التهجير القسري للفلسطينيين

الخارجية: تقدير أمريكي لجهود مصر في التوصل لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وفلسطين

شكري: الاستقرار لن يتحقق إلا بتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية| صور

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: أصولنا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه

برباعية نظيفة.. صلاح يقود ليفربول للتأهل بالدوري الأوروبي

المستشار بنداري: متابعة لحظية لتذليل أية عقبات في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

إبراهيم سعيد: أداء زيزو مع المنتخب "وحش" والنجم يلعب في أي مكان

مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قبل مباراة سوار الغيني

لحظة إدلاء أول طاقم بعثة دبلوماسية مصرية بأصواتهم في انتخابات الرئاسة|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

فيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ