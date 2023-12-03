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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلمين الجديدة.. مدينة عالمية على أراض مصرية

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

تعد مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمطروح درة البحر المتوسط ومستقبلها القادم، والتي تخطط الدولة لتكون أول مدينة سياحية ساحلية مخططة في مصر.

فمدينة العلمين أحدثت طفرة سياحية ومعمارية كبيرة بمنطقة الساحل الشمالى والتى تضم العديد من المبانى والأبراج السياحية.

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وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، بمنطقة الساحل الشمالى ولها الكورنيش ممتد بطول 14 كيلو متر تقريبا على البحر يوازى كورنيش الاسكندرية كما تم انشاء العديد من الخدمات المتكاملة بها.

وتعد البحيرات المتصلة بالبحر فى مدينة العلمين أحد أهم المقومات التى ساهمت في إتاحة الفرصة لمعظم الوحدات السكنية في رؤية للبحرحيث قام مسؤلى وزارة الإسكان بالاستفادة من جميع المقومات خاصة مياه البحر الاحمر الفيروزية التى تضاهى افضل الشواطى فى العالم.

يقول عبد الله محمد إن مدينة العلمين الجديدة تحظى باهتمام كبير داخلي وخارجي خاصة أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من مدينة الالغام إلى أيقونة الساحل الشمالى.

وأضاف أن معظم الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة ترى البحر خاصة بعد ما تم تنفيذه بعمل بحيرات متصلة بالبحر تحقق رؤية مميزة للبحر.

وأوضح أن البحيرات أضافت جمالا إلى جمال العلمين الجديدة مما يوكد أن الدولة خططت لأن تكون العلمين الجديدة مدينة المستقبل القادمة.

وقال محمد صالح من أهالى مطروح أن مدينة العلمين تشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، كما تم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية".

ويؤكد جمال الشورى عضو مجلس النواب بمطروح إن مدينة العلمين الجديدة مدينة متكاملة تتوافر فيها كافة الخدمات ولن تكون مدينة صيفية فقط ولكنها مدينة تعمل على مدار العام كله.

وتابع أن الرئيس السيسى وفى بوعدة بأن تكون شواطئ المدينة مفتوحة أمام جميع المصريين تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة مدينة سكنية وسياحية وصناعية وتعليمية وترفيهية وزراعية ونموذج للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة.

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