غرفة العمليات المركزية لحملة السيسي تنشر صورا من تصويت المصريين بنيوزيلندا وأستراليا

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عددا من الصور للساعات الأولى من عمليات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في دولتي نيوزلندا وأستراليا.

وأعلنت الحملة الرسمية للرئيس السيسي انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات الرئاسية 2024)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.

وأشارت الحملة، أنه تزامناً مع عملية التصويت بدأت غرفة العمليات المركزية للحملة أعمالها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين في الخارج والمقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتؤكد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه وفقاً لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فأن جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.

كما بدأت في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة، عملية تصويت المصريين في دولة استراليا، بالانتخابات الرئاسية، حيث يتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية فى كانبرا للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية والتي يستمر الاقتراع بها مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمني الذي أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات.