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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أسبوع عرض.. تعرف على إيرادات فيلم Napoleon

صدى البلد

حقق فيلم Napoleon إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر العالمي خلال أسبوع من طرحه داخل وخارج البوكس أوفيس الأمريكي. 

 

وبلغت إيرادات فيلم Napoleon في البوكس أوفيس حوالي ٣٦ مليون دولار، فيما حقق عالميا حوالي ٨٤ مليون دولار. 

 

 

فيلم Napoleon

 

 

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة الممثل خواكين فينيكس، الذي يجسد دور نابليون بونابرت، والممثلة فانيسا كيربي، التي تلعب شخصية إمبريس جوزفين، بالمشاركة مع كلا من جودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام. 

 

 

ويجسد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس دور نابليون بونابرت في فيلم Napoleon، الذي يدور حول القائد الفرنسي الشهير، وهو من إخراج ريدلي سكوت.


يذكر أن تعتبر قصة حب نابليون بونابرت وجوزفين دي بوهارنيه من أشهر قصص الحب في التاريخ الحديث، لكن ما تم التركيز عليه في هذه القصة قصص خيانته لها. 


لكن فيلم وثائقي جديد تعتزم القناة الثانية بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي 2" أن جوزفين كانت تخونه مع عشاق أخرين أقل شأنا.


وقام المؤرخ أندرو روبرتس بكتابة ثلاث حلقات، بعد أن درس الخطابات المتبادلة بين الزوجين، والذي يرى أن جوزفين ضاقت بمراهقة نابليون العاطفية، وهو ما دفعها للارتماء في أحضان رجال آخرين.


وأشار إلى أن هناك اتهامات لنابليون بأنه وحش ومصاب بجنون العظمة، لكن قراءة خطاباته إلى زوجته تثبت العكس.

 


وتابع أنه لم تكن توجد ثقة، بل إنه كان مراهقا يكتب خطابات 3 مرات يوميا، ويفقد أعصابه لعدم ثقته في حب جوزفين وإخلاصها له، وإذا ما كانت تراه جذابا، وأنه كان يحبها مثل كلب أليف.

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