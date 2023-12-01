بأسعار غير قابلة للمنافسة.. منفذان لبيع اللحوم والأسماك والفاكهة بجامعة عين شمس

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، تفاصيل إقامة منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مخفضة للعاملين بالجامعة والذي يخدم كافة العاملين بالجامعة.



واكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد ،أنه سيتم إقامة للعطلات طيبالمنفذين ابتداء من الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر، وذلك في إطار سعي الجامعة لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل العاملين بها.

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ،أن منافذ البيع ستكون دائمة في الحرم الرئيسي للجامعة بأسعار مخفضة، على أن تكون المنافذ بحرم 1 أمام كلية الحقوق وحرم 2 أمام كلية الألسن من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية، تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.



وأشار جلال إلى أن الكلية توفر في منافذها العديد من السلع الأساسية، لافتا إلى أن الكلية تنتج عدد كبير من المحاصيل ويتم طرحها من خلال منافذ الكلية بأسعار مخفضة غير قابلة للمنافسة .



وكان قد وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بروتوكول تعاون مشترك بحضور ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، ا.د نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة والأستاذ أسامه المرسي مدير مكتبه مصر العامه بمحافظة مطروح.



يشمل البروتوكول تنفيذ وعقد البرامج و الدورات التدريبية وفقاً لمعايير الاعتماد الخاصة بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس؛ بهدف إعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع بمحافظة مطروح، وذلك تفعيلا لدور الجامعة الرائد في اعداد كوادر مؤهلة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتنفيذا للمسؤولية المجتمعية للجامعة.