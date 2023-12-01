مهرجان البحر الأحمر.. العرض الأول لفيلم شماريخ وندوة لـ ياسمين صبري

يبدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم في سينما فوكس وكذلك العروض الافتتاحية في ريتز، ويحضر الممثل جوني ديب والممثلة مايوين للعرض الخاص لفيلم "جان دو باري".

وتنطلق مسابقة مهرجان البحر الأحمر مع العروض الأولية في منطقة الشّرق الأوسط للأفلام التالية: "وراء الجبل" لمحمد بن عطية، وفيلم "إخفاء صدام حسين" لهالكوت مصطفى، وفيلم "عزيزتي جاسي" لتارسم سينج داندور.

بينما تشمل العروض العالمية الأولى للعروض الافتتاحية حضور المخرجين مع طاقم العمل، والأفلام هي: "أمس بعد بكرة" للمخرج عبدالغني الصائغ، والفيلم المصري المرتقب "شماريخ" لعمرو سلامة، بالإضافة إلى العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم الأكشن الملحمي "ليلة صامتة" لجون وو.

وتتضمن العروض الأولية الأخرى في الشرق الأوسط الأفلام التالية: "الثّلوج الأخيرة" (إيران، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "القتل" (الهند، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "أداجيو" (إيطاليا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "قتلى الجدد" (الولايات المتّحدة الأمريكيّة، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "زوجة الرّئيس" (فرنسا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، و"الضّفيرة"، بالإضافة إلى العرض الأوّل في الشّرق الأوسط لـ"أنيماليا" (المغرب، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

على جانب آخر يستضيف المهرجان السعودي على طاولة الحوار اليوم كل من كاترينا كيف، و ياسمين صبري، والأخوين قدس، وكذا فعالية خاصة بعنوان "المرأة في السّينما".

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.