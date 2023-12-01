ممثل الجالية المصرية بالكويت: نازلين نقف جنب بلدنا ونوصل رسالة للعالم

قالت الدكتورة داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية بالكويت، إن المشهد اليوم هو عرس انتخابي في حب مصر، في ضوء وعي سياسي للجالية المصرية.

وأضافت: المصريون مصطفون أمام اللجان من قبل العملية الانتخابية، إذ أنهم يرون التحديات التي تواجه مصر سواء داخليا أو خارجيا، وسواء في ظروف ومخاطر إقليمية ودولية تشهدها مصر على الساحة.

حديث حول الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأضافت "البيلي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على قناة "تن"، أن نزول المصريين في الكويت للانتخابات هدفه توصيل رسالة أن الجميع خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية لحفظ أمن واستقرار مصر، واستكمال بناء جمهورية مصر الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "نازلين النهاردة كلنا إصرار وحماس، وشوفتم من خلال الفيديوهات أن المصريين نازلين يوصلوا رسالة للعالم أجمع أن المصريين في الخارج يقفون خلف دولتهم".

واستكملت أن الجالية المصرية في الكويت 671 ألف مواطن مصري في ضوء أن مساحة الكويت صغيرة، ومقر الانتخاب هو واحد فقط، موجهة رسالة شكر لدولة الكويت حكومة وشعب على توفير المقر الانتخابي في أرض المعارض لتيسير العملية الانتخابية بالتعاون مع الحكومة المصرية، وتوجيه الشكر للدولة المصرية على توفير الإمكانيات واللوجيستيات التي يسرت العملية الانتخابية، "الانتخاب مش بياخد غير دقيقتين للناخب ويوجد سهولة واضحة".