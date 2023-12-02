بنك التنمية الجديد لدول بريكس يوافق على أول قرض غير سيادي في الصين

وافق بنك التنمية الجديد لدول البريكس على قرض باليوان الصيني بما يكافئ قيمة 50 مليون دولار أمريكي، لبنك هوتشو لمشروعات البنية التحتية المستدامة، مسجلا أول قرض غير سيادي له في الصين، بحسب البنك.

وسيستخدم القرض لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، مع التركيز على الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن المياه والصرف الصحي. وسيتيح قرض بنك التنمية الجديد لبنك هوتشو توفير التمويل للشركات المحلية لمشاريع مثل الطاقة الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات الذكية وتجديد الخزانات وغيرها.

تأسيس البنك

وأسس البنك، الذي يتخذ من شانغهاي مقرا له، كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في مجموعة بريكس وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وذلك استكمالا للجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو والتنمية العالميين.

في عام 2021، بدأ بنك التنمية الجديد توسيع العضوية واعترف ببنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي كدول أعضاء جديدة.