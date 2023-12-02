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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، صورة جديدة مع متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر بجدة، وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل في مهرجان البحر الأحمر


وتألقت هاندا أرتشيل في الصور بفستان طويل باللون الاسود وبأكمام طويلة وواسعة، وبجزء لامع من الاعلى، وبفتحة من بطنها.

 

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وجمعت هاندا أرتشيل خصلات شعرها إلى الوراء، بتسريحة انسيابية ناعمة على ظهرها واكتافها.

 

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها .

 

ولم تتكلف هاندا أرتشيل إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين كبيرين باللون الفضي.

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا هاندا ارتشيل تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل مهرجان البحر الأحمر الممثلة التركية هاندا أرتشيل

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