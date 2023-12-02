الانتخابات الرئاسية2024.. إقبال كبير من الجالية المصرية في قطر على التصويت.. شاهد

شهدت سفارة القاهرة في الدوحة، اليوم السبت، إقبالا كبيرا من الجالية المصرية في قطر، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، في ثاني أيام الاستحقاق الرئاسي.

ونشرت الصفحة الرسمية لسفارة القاهرة في قطر، صورا تكشف الإقبال الكبير من الجالية المصرية رافعين أعلام مصر.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الجمعة، في السفارات المصرية حول العالم، وينطلق التصويت في الداخل، في أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح عبد السند يمامة، و المرشح فريد زهران، و المرشح حازم عمر.