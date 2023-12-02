50 شاحنة مساعدات تدخل من معبر رفح إلى غزة تضامنا مع الفلسطينيين

تواصل ادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة اليوم السبت إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري محافظة شمال سيناء، تضامنا مع الاشقاء الفلسطينيين، إلى جانب وصول الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.

50شاحنة :

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه تم ادخال 50شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.. وتم تسليمها الي عن طريق الهلال الأحمر المصري إلى نظيره الفلسطيني.





وفي نفس السياق، عبر إلى الأراضي المصرية 14 حالة جرحى من المصابين في احداث غزة عن طريق معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية.

كما تم ادخال سيارات إسعاف مقدمة من قطر لدعم القطاع الصحي في مناطق جنوب قطاع غزة لنقل الحرحي من مواقع القصف لتلقى العلاج في المستشفيات في غزة.