عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

50 شاحنة مساعدات تدخل من معبر رفح إلى غزة تضامنا مع الفلسطينيين

نقل الجرحى الفلسطينيين
نقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية

تواصل ادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة اليوم السبت إلى قطاع غزة عن طريق معبر  رفح البري محافظة شمال سيناء، تضامنا مع الاشقاء   الفلسطينيين، إلى جانب وصول الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.

50شاحنة :

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء،  أنه  تم  ادخال 50شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.. وتم تسليمها الي عن طريق الهلال الأحمر المصري إلى نظيره الفلسطيني.


 

وفي نفس السياق، عبر إلى الأراضي المصرية  14 حالة جرحى من المصابين في احداث غزة  عن طريق معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية.

كما تم ادخال سيارات إسعاف مقدمة من قطر لدعم القطاع الصحي في مناطق جنوب قطاع غزة لنقل الحرحي من مواقع القصف لتلقى العلاج في المستشفيات في غزة.

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بنادي الاتحاد بالعريش

رفح مساعدات الفلسطينيين معبر الجرحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

ابن الأهلي.. نجم محترف بالخارج على أعتاب بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية.. تفاصيل

مدبولي: لا سبيل لنا خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد بطاقة تموين

117 دولة تتعهد بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030

توافد كثيف للناخبين أمام مقر السفارة المصرية في الكويت للادلاء بصوتهم |شاهد

القبض علي شخصين للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ