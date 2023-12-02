بمشاركة 150 لاعبا من 14 محافظة.. ختام ناجح للتصفيات النهائية لبطولة إفريقيا للرياضات الذهنية

اختتمت في نادى المقاولون العرب التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة إفريقيا للرياضات الذهنية المقرر إقامتها بالقاهرة فى شهر أغسطس 2024.

شهدت التصفيات - التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - حضور اللواء إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشباب نائبا عن الوزير والمهندس كريم منير عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والدكتور محمد مندور رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء وأعضاء الاتحاد وعدد كبير من الجماهير وأسر اللاعبين .

شارك في التصفيات النهائية 150 لاعبا اجتازوا المراحل السابقة من التصفيات التي شارك فيها 1250 لاعبا ينتسبون للاتحاد في 14 محافظة وهى ( القاهرة الجيزة الإسكندرية القليوبية والغربية الدقهلية والمنوفية الشرقية ودمياط والمينا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان )



وجرت المنافسات فى الألعاب الخاصة بالاتحاد مثل (الذاكرة والحساب الذهني ومكعب روبيك ) وتم اختيار عدد 50 لاعبا في صفوف منتخب مصر للرياضات الذهنية.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد مندور رئيس الاتحاد الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته للاتحاد وتقديم كافة الدعم لإقامة المنافسات وخطة النشاط داخل الاتحاد كما وجه الشكر إلى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون لاستضافته البطولة بنجاح وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية والتي شهدت إقامة 8 مراحل من التصفيات قبل الوصول للتصفيات النهائية الحالية .

كشف رئيس الاتحاد عن خطة الاتحاد لزيادة عدد المنتسبين له في المستقبل وإقامة المزيد من البطولات في القاهرة والمحافظات بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية لاسيما وأن مصر ستنظم البطولة الأفريقية لأول مرة في شهر أغسطس المقبل .