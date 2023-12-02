عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

صدى البلد

العلاقات دوائر وحلقات والأشخاص فيها توضع في مكانات ومراتب .... بين الحين والآخر يجب أن ننفرد بذاتنا لإعادة ترتيب أوراقنا ولاعادة النظر في علاقتنا بالآخرين ، خاصة في مكانات بعض الأشخاص في قلوبنا لربما أعطينا بعضهم مكانة أكبر مما يستحقون .... علينا أن ندرك جيدا أنه من وسط المحبة الصادقة هناك محبة زائفة ومن وسط الأشخاص الحقيقين هناك بعض الأشخاص السامة التي تعكر صفو أيامنا وحياتنا.

الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا متنوعين، منهم من يظنوا أن ما أعطيناهم إياه من حب ورعاية وعطايا وإهتمام حق مكتسب، ولو قصرنا يوما نلام على تقصيرنا رغم أننا لا نقصر إلا عندما نجد منهم عدم تقدير كافي يعادل تقديرنا لهم .... ومنهم أشخاص لا يهمهم أمرنا بقدر ما يهمهم مصلحتهم التي تأتي من خلالنا ، وهنا يضطروا لمدحنا والتظاهر بمحبتنا ليحصلوا على ما يريدون ولو وجدوا فرصة أفضل مع غيرنا لن يترددوا في استقطابها والرحيل عنا أو التقليل منا .... وآخرين لديهم مشكلة نفسية أو عقدة نقص تجعلهم يرون أنفسهم أعظم أشخاص في العالم ، يتحدثون عن إنجازاتهم التي أغلبها زائفة ليشعرونا أننا بلا قيمة وبلا خبرة أمامهم  وأقل منهم قدرا فقط ليرضوا غرورهم.
آخرين يكذبون دائما ويعيشون قصص خيالية مع أنفسهم ويروون لنا أشياء من الخيال ومنتظرين منا التصديق ورغم كشفنا لكذبهم وإشعارهم بذلك يستمرون فيه لأنه أسلوب لحياتهم .... وآخرين يغارون منا لأنهم يظنون أنهم عانوا في حياتهم أكثر مما عانينا فيغضبون من رفاهيتنا أو طريقة حياتنا فينتقدوننا على كل شيء ، ولا يعلمون أننا مررنا بضيقات كثيرة وتخطينا عراقيل كثيرة لنصل لما نحن عليه الآن ، هؤلاء يحكمون على النتائج ولا يعلمون شيئا عن الخطوات التي أدت إلى تلك النتائج .... وهناك أشخاص يدعون المثالية وأنهم لا يخطئون أبدا ليظهروا دائما بصورة الملاك النادر وجوده في هذا الزمان وللأسف نكتشف أنهم يفعلون عكس ما يأمرون به ويرشدوننا به.

ليس من حقنا أن نحكم على غيرنا ، ولكن من حقنا أن ننظف حياتنا من الأشخاص السامة للحفاظ على سلامنا النفسي .... ومن حقنا أن نضع كل إنسان في مرتبته القلبية التي يستحقها رغم قبولنا للجميع .... علينا ألا تخدعنا المشاعر فنحب بشكل زائد ونعطي لأشخاص قدر أكبر مما يستحقون .... أن نقف وقفة عقلانية ونعيد ترتيب أوراقنا ونعيد تقسيم الناس إلى مراتب لنعطي كل إنسان ما يستحق هو أحكم شيء لسلامة نفوسنا .... لأننا عندما نعطي حبا أكثر لمن لا يستحقه نظلم كثيرين بإعطائنا لهم حب قليل وهم يستحقون منا الكثير والكثير .... عندما نلتفت لمن يسعى لكسب قلوبنا ونتجاهل من سعى قلبنا لكسبهم وتوقع منهم أكثر مما وجد سنكون منصفين في حق غيرنا وفي حق أنفسنا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

قريبًا.. الحكومة تعلن رسميًا انتهاء أزمة الدولار

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

موضوعات متعلقة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

ترشيحاتنا

تجديد السجل المدني في باب الشعرية ونقل خدمات المواطنين إلى قسم شرطة عابدين

بيئة عمل شديدة الخطورة.. عاملون في شركة جيف بيزوس يقتربون من الموت

ممر بديل لقناة السويس وضم غزة لسيناء.. أحمد موسى يكشف خطة صهيونية خبيثة

رد حاسم على حملة أحد مرشحي الرئاسة.. الهيئة الوطنية: لم تحدث دعاية بالسفارات في الخارج

بصورة بالمستشفى .. إصابة نجل زينة وأحمد عز بـ كسر في الذراع

الجرام بـ 1853 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ