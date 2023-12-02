شكرًا لـ مصر.. الخارجية الأمريكية: لا نقبل اتهامنا بدعم قتـ.ـل الأطفال في غزة|فيديو

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادنا لا ترى أن الشعب الفلسطيني مسئول عن الأحداث وعما يحدث في غزة"، مؤكدًا أن الحديث عن حماس فقط.

وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "بلادنا لا ترى أن إسرائيل تستهدف المدنيين"، لافتًا: "لا نقبل اتهامنا بدعم قتـ.ـل الأطفال في غزة".

وأشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "الجهود الدبلوماسية بين أمريكا ومصر وقطر كانت وراء الهدنة".



ووجه سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشكر للرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في قطاع غزة، قائلًا: "نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإنقاذ الوضع في غزة، وتواصله مع الأطراف الدولية في هذا الصدد".