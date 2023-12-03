في اليوم العالمي لذوي الهمم.. تعرف على أعراض الإصابة بمتلازمة داون

يحتفي العالم اليوم في ال 3 من ديسمبر باليوم العالمي لذوي الهمم، تعد متلازمة داون هي حالة وراثية يولد فيها الشخص بنسخة إضافية من الكروموسوم 21، وهذا يعني أن لديه إجمالي 47 كروموسومًا بدلاً من 46، وهذا يمكن أن يؤثر على كيفية تطور الدماغ والجسم، يتمتع الأشخاص المصابون بمتلازمة داون بحياة سعيدة وصحية مع رعاية داعمة.

أعراض الإصابة بمتلازمة داون

عادةً ما تكون العلامات الجسدية لمتلازمة داون موجودة عند الولادة وتصبح أكثر وضوحًا مع نمو طفلك. يمكن أن تشمل:

جسر أنف مسطح.

عيون مائلة تشير إلى الأعلى.

رقبة قصيرة.

آذان صغيرة واليدين والقدمين.

ضعف العضلات عند الولادة.

إصبع الخنصر الصغير الذي يشير إلى الداخل نحو الإبهام.

تجعد واحد في راحة اليد (تجعد راحي).

- ارتفاع أقصر من المتوسط

مع نمو طفلك، يمكن أن تظهر أعراض إضافية بسبب الطريقة التي تطور بها جسمه في الرحم، بما في ذلك:

التهابات الأذن أو فقدان السمع .

مشاكل في الرؤية أو أمراض العين.

مشاكل الأسنان.

أن تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو الأمراض.

توقف التنفس أثناء النوم