بسبب حظر التجوال|سفارة مصر في سيراليون تغلق أبوابها قبل ساعة من الوقت الأصلي

أغلقت السفارة المصرية في فريتاون أبوابها لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت سيراليون، الواقعة غرب أفريقيا ليمتد التصويت على مدى 11 ساعة فقط وليس 12 ساعة بسبب حظر التجوال المفروض بالدولة.

وافتتحت اللجنة الفرعية بمقر السفارة فى سيراليون على مدى اليومين الماضيين الجمعة والسبت، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية فى سيراليون؛ للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تجرى خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وليس التاسعة مساءً وذلك بسبب حظر التجوال فى البلاد.

وأعلنت حكومة سيراليون حظرًا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون، بعد إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن.

وقالت وزارة الإعلام في سيراليون في بيان: "تم فرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم".

وشهد هذا البلد الناطق بالإنجليزية والواقع غرب أفريقيا أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في يونيو 2023

وتستمر السفارة المصرية في فريتاون الترحيب بالسادة أعضاء الجالية المصرية فى سيراليون خلال فترة الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم ومشاركتهم الفعالة من خلال حقهم الدستورى فى الاستحقاق الرئاسى، معربة عن خالص التمنيات بدوام التقدم والنجاح.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت السفارة المصرية في نيوزيلندا قد دعت أبناء الجالية المصرية عبر صفحة السفارة للمشاركة والنزول خلال أيام التصويت الثلاثة .

وثمن “شكري” التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجهًا الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.



وأضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسميًا من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.