أيمن الرقب: القاهرة والدوحة تحاولان تجديد الأمل في إحياء الهدنة بين حماس وإسرائيل

قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إن من أعطى الضوء الأخضر لعدم تماسك الهدنة بين الاحتلال والمقاومة، وكذلك انهيارها؛ هي الإدارة الأمريكية.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"القاهرة والدوحة تحاولان تجديد الأمل في إحياء الهدنة؛ بفتح اتصالات، ليس مع الموساد، بل الشاباك، وكل ذلك سيصب في النهاية في الإطار السياسي الرسمي".

تجديد الهدنة

وأكد أنه حتى الآن لا توجد بارقة أمل لتجديد الهدنة وإحيائها، على الأقل في الوقت الحالي، والاحتلال يريد الضغط على المقاومة؛ لتحسين شروط المفاوضات بشكل أساسي في ملف الأسرى، لافتا إلى أن الجميع يدركون أنه في حال الانتهاء من ملف الأسرى؛ سيمارس الاحتلال وحشية مطلقة ضد الشعب الفلسطيني.