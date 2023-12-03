بسعر خرافي.. فستان ياسمين صبري يثير الجدل على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام من ثانى يوم من افتتاح مهرجان البحر الأحمر مساء امس.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري ، باطلالات ملفتة مرتدية فستانا باللون الجنزارى الذى كشف عن خصرها المنحوت سعره 555 يورو أي 19 ألف جنيه.

وحضرت الفنانة ياسمين صبري حفل Women In Cinema ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، واختارت فستانا باللون الأزرق البترولي من ELISABETTA FRANCHI.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الوان النود،وقامت بترك شعرها وهو ما تماشى مع اطلالتها .



وتتميز الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



