المصريون في كندا يتوافدون بأعداد كبيرة للتصويت بانتخابات الرئاسة

شهد السبت، ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 - توافد المصريين من كافة المقاطعات الكندية بأعداد كبيرة على مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في اوتاوا.

ووصلت رحلات قادمة من مدن تورونتو ومسيساجا وبرامبتون وأوكفيل، إلى العاصمة أوتاوا تحمل مصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ودعا السفير المصري أحمد حافظ، جميع المصريين في كندا، سواء المقيمين أو الزائرين، إلى ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في اوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال هما ضمن الكثير من اللجان الفرعية الموزعة بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في أنحاء مختلفة من العالم.

ويصوت المصريون المقيمون في الخارج على انتخابات الرئاسة 2024 في أول ثلاثة أيام من شهر ديسمبر، وتجرى في الداخل خلال أيام 10، 11، 12 من الشهر ذاته.

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات في الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

