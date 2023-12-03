استكمال العمل التنموي.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع مديرة النقد الدولي.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين جورجيفا، زارتمقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي، على هامش مشاركته في قمة المناخ، وشملت اللقاء التباحث حول الأوضاع الاقتصادية في مصر.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مدير صندوق النقد الدولي صرحت بأن هناك تعاونًا مشتركًا بين مصر والصندوق، وسيتم تمديد هذا التعاون، متحدثة عن أن المؤشرات الاقتصادية المصرية ومعدل النمو إيجابي، وبأن هناك تعاون مشتركًا بين مصر وصندوق النقد من أجل استكمال الأعمال التنموية، ووجود تعاون مشترك من أجل زيادة التنافسية واستكمال العمل التنموي الجاري.

التزام مصر باستقرار الاقتصاد



وأوضح أن مديرة النقد الدولي كتبت تغريدة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها تقدر التزام مصر باستقرار الاقتصاد الكلي في بيئة مليئة بالتحديات، وتحدثت بأن صندوق النقد يدعم بقوة مساندة الاقتصاد المصري الذي يمر بتحديات صعبة.