تحذير عاجل من جيش الاحتلال إلى الفلسطينيين في خان يونس

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام خريطة إجلاء للفلسطينيين في قطاع غزة، بحجة تجنب مناطق القتال النشطة.

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، الفلسطينيين في عدد من المناطق في خان يونس على الانتقال إلى مناطق آمنة محددة.

وتقسم الخريطة قطاع غزة إلى مئات المناطق الصغيرة، ودعا الفلسطينيين إلى الانتباه لتلك المناطق ومتابعة التحديثات المستقبلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية قصف عنيفة بمناطق شمال خان يونس، وسط دعوات للسكان بإخلاء منازلهم.

وذكر شهود أن القصف تركز، على منطقة القرارة شمال محافظة خان يونس في قطاع غزة، وأضافوا أن اشتباكات دارت إثر وصول دبابات إسرائيلية الي طريق صلاح الدين.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الأحد، بأن قصفاً إسرائيلياً على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، قتل 8 أشخاص وأصاب آخرين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، السبت، أنه تمكن من قتل قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، وأحد المخططين لهجوم السابع من أكتوبر على بلدات محيط غزة.

وجاء في بيان للجيش و"الشاباك" على تليجرام، أن طائرات إسرائيلية تمكنت من "تصفية" وسام فرحات قائد كتيبة الشجاعية، الذي وصفه البيان بأنه أحد الذين شاركوا في التخطيط لهجمات أكتوبر بدفع مقاتلي حماس لاختراق بلدة ناحال عوز وموقع للجيش الإسرائيلي.